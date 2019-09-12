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HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

HUDER Başkanı Hüseyin Kaya: - "Terör belasının ortaya koymuş olduğu tablo ve defedilmesi konusunda yapılan eksiklik ve yanlışlıkları da tarihin unutulmuş ama ibret alınacak sayfalarına gömecek bu hareketi destekliyoruz ve gönlümüzün adalet ve hakkaniyet dolu coşkusuyla alkışlıyoruz"

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkanı Hüseyin Kaya, "Diyarbakır anneleri"nin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek verdiklerini belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütünce kaçırılan çocuklar için başlatılan "analar kıyamı"nın Türkiye ve Türk milletinin geleceğine dair sevinç ve barış umutlarını yeşertecek bir anlamı ve hakikatli bir sesi barındırdığını kaydetti.

Her türlü etkiden uzak sadece anne yüreğinin gücünün sürdürülmesi konusunda tüm destekleri ve dualarının annelerle beraber olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bu kendiliğinden oluşan inisiyatif böylece sürüdürüldüğü takdirde umut adına huzur adına ve toplumsal barış adına inanılmaz fırsatlar ve imkanlar sunacak bir eylemdir. Terör belasının ortaya koymuş olduğu tablo ve defedilmesi konusunda yapılan eksiklik ve yanlışlıkları da tarihin unutulmuş ama ibret alınacak sayfalarına gömecek bu hareketi destekliyoruz ve gönlümüzün adalet ve hakkaniyet dolu coşkusuyla alkışlıyoruz."

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