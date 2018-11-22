Koalisyon güçlerinin Hudeyde'ye müdahalesinin milyonlarca Yemenliyi açlıkla karşı karşıya bırakacağı kaydedilen raporda, "BMGK, ülke çapında bir ateşkes çağrısında bulunarak tüm tarafları korumaya yönelik bir karar almalı ardından kentin kontrolü BM'ye geçmeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ülkede uzun süredir devam eden savaşın önlenememesinin sadece Hudeyde'yi değil milyonlarca Yemenliyi de kıtlığa sürükleyeceği belirtildi.

Uluslararası Kriz Grubu, Yemen'in Hudeyde kentindeki savaşın durdurulamamasının kıtlık ve daha büyük insani krizlere sebep olacağını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK), ülke çapında ateşkes çağrısında bulunarak tüm tarafları korumaya yönelik karar alması ve Hudeyde'nin kontrolünün BM'ye geçmesi gerektiğini bildirdi.

Raporda, Husiler'in yaklaşık 3 yıldır kontrol ettiği Hudeyde'deki savaşın en şiddetli dönemine girildiği hatırlatılırken, ABD'nin ekim ayı sonunda Suudilerin başını çektiği koalisyona "ateşkes" çağrısı yaptığı ancak buna rağmen çatışmaların devam ettiği anımsatıldı.

- "Hudeyde'de kıtlık ve kitlesel açlık riski"

Yapılan çağrıya rağmen koalisyon güçlerinin Hudeyde'ye doğru ilerlediği ve onların son bir saldırıyla kenti Husilerden almayı planladıkları belirtilen raporda, Hudeyde şehri ve limanı için planlanan son "büyük bir saldırının" taraflar arasındaki müzakere sürecini de zayıflatacağı ve böylelikle halkın çektiği acıların daha da artacağı iddia edildi.

Kentte süren savaşın tekrar alevlenmesiyle insani yardım malzemeleri de dahil ülkeye girecek mallar için yolların kapanacağı vurgulanan raporda, "Hudeyde'ye karşı olası bir büyük saldırı kıtlık ve kitlesel açlığa yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'ın, "Böylesi bir durum Yemen'e büyük bir kıtlık getirecek." ifadelerine de yer verildi.