"Hudeyde'de 78 binden fazla aile sığınmacı oldu"

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde haziran ayından bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 78 binden fazla ailenin sığınmacı durumuna düştüğünü açıkladı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yayımlanan raporda, 19 -26 Eylül tarihlerinde yapılan insani durum incelemesinin sonuçları paylaşıldı.

Hudeyde'deki insani durumun ele alındığı raporda, son bir hafta içerisinde bin ailenin daha göç etmek zorunda kaldığı ve böylece haziran ayından bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 78 bin 400 ailenin sığınmacı konumuna düştüğü kaydedildi.

Bu ailelerin evlerini terk edip ülkenin diğer kentlerine veya Hudeyde'de çatışmaların olmadığı başka bölgelere göç ettiği belirtilen raporda, kentteki çatışmaların devam ettiği ve herhangi bir tarafın önemli bir ilerleme kaydedemediği bilgisi verildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçlerinin Hudeyde'nin doğusundaki Kilo 16 bölgesi yakınlarında bulunan ana yolun kuzeyindeki kontrol alanını genişlettiği, Hudeyde ile Sana'yı birbirine bağlayan ana yolun bir bölümünde sağlanan kontrolün güçlendirildiği aktarıldı.