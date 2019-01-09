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Hudeyde'de BM gözetiminde "ateşkes denetleme komitesi" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 02:31 | Son Güncelleme

Yemen'in Hudeyde kentinde, BM öncülüğünde kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesinin Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert başkanlığında "ateşkes komitesi" toplantısı yapıldı - Komitedeki uluslararası gözlemcilerin ve hükumet temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya Husi temsilciler katılmadı

SANA (AA) - Yemen'in kuzeyindeki Hudeyde'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesinin (RCC) Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert başkanlığında "ateşkes denetleme komitesi" toplandı. Komitedeki uluslararası gözlemcilerin ve hükumet temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya Husi temsilciler katılmadı.

Yemen hükümet güçlerinden "Amalika" (Devler) bünyesindeki askeri bir yetkili, hükümetin kontrolü altındaki bölgede RCC Başkanı Cammaert başkanlığında "ateşkes gözetleme komitesinin" toplandığını ancak komitedeki Husi temsilcilerin bölgenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen güçlerin kontrolü altında olduğunu gerekçe göstererek toplantıya katılmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, komitede hükümet tarafından üç, Husilerden üç askeri uzmanın ve BM tarafından 8 gözlemcinin üye olduğuna işaret ederek, Cammaert'in, komitedeki hükümet üyeleri ve BM gözlemcileriyle düzenlenen toplantıda, İsveç anlaşması gereğince tarafların Hudeyde kenti ve limanından çekilmesi meselesinin görüşüldüğünü aktardı.

Yetkili, Cammaert'in tarafların çekilmesiyle ilgili nihai görüşlerini ortaya koyduğu ve komite başkanının Husilerin toplantıya katılmamasından esef duyduğunu dile getirdi.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hüseyin el-İzzi, hükumet temsilcilerinin, komitenin işgal altındaki bölgelerde toplantıyı düzenlediğini belirterek, "Temsilcilerimizin yabancı güçlerin el koyduğu bir binada diğer tarafla bir araya gelmesi kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

Komite, İsveç'te Hudeyde ile ilgili imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedemedi.

- İsveç'teki müzakereler ve Hudeyde ateşkesi

BM başkanlığındaki RCC'nin ilk toplantısı, geçen hafta çarşamba günü başlamış ve dün sona ermişti. BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğindeki toplantıya, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilci katılmıştı.

RRC'nin görevi, bölgedeki ateşkesi, Hudeyde'nin yanı sıra Salif ve Ras İsa limanlarında iki tarafa ait güçlerin birliklerinin ateşkesin başladığı 18 Aralık 2018'den itibaren 21 gün içinde daha önce mutabık kalınan bölgelere çekilmesini denetlemek olarak belirlenmişti.

RRC'nin oluşturulmasına, 6-13 Aralık tarihlerinde İsveç'in Stockholm kentinde BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetiminde düzenlenen Yemen konulu müzakerelerin sonucunda karar verilmişti.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuş, Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

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Husiler Yemen

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