Hudeyde'de şiddetli çatışma

Yemen'in Hudeyde kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin hükümet güçleri mevzilerine saldırı düzenlemesi sebebiyle taraflar arasında çatışma çıktığını belirtti.
Dün gece başlayan çatışmalarda Husilerden ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mehcemi, koalisyon güçlerinin de Husilere ait silah deposunu vurduğunu aktardı.
Mehcemi, Husileri, 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.
Yemen resmi haber ajansı SABA'da geçen hafta yayınlanan habere göre, hükümete bağlı askeri yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin duyurulduğu 18 Aralık'tan bu yana Husilerin Hudeyde vilayetinde gerçekleştirdiği 745 ihlal sonucunda 51 sivilin hayatını kaybettiği, 370 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
- Stockholm Anlaşması
Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.
Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.
Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.
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