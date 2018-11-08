Hudeyde'deki çatışmalar on binlerce insanın hayatını tehlikeye atıyor

Bu durumun sağlık kurumlarının çalışmalarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Manzuri, bunun yanı sıra ülke çapındaki sağlık kurumlarının yalnızca yüzde 50'sinin hizmet verebildiğinin ve ciddi sağlık personeli sıkıntısı yaşandığının altını çizdi. \

Manzuri, Hudeyde'de hastanelerin çoğunun çatışma bölgelerinin yakınında bulunduğunu, bu nedenle sağlık personeli ve hastaların da tehlike altında olduğunu kaydetti.

Çatışmaların DSÖ'nün kentte ihtiyaç sahiplerine acil insani yardım ulaştırmasını sekteye uğrattığını ifade eden Manzuri, hastane yakınlarında yaşanan şiddet olaylarının, sağlık personeli, hastalar ve ambulansların hastanelere ulaşmasına engel olduğunu aktardı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri, yaptığı yazılı açıklamada, Hudeyde'deki çatışmaların şehirde yaşayan on binlerce insanın hayatını tehlikeye attığını belirtti.

HUDEYDE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'in Hudeyde kentinde devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

- Milyonlarca insanın bağışıklık sistemi zayıfladı

Manzuri, öte yandan Yemen'de milyonlarca kişinin açlık nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıfladığını, binlerce insanın açlık, yetersiz beslenme, kolera ve çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Hudeyde'de yaşayanların ise bu durumdan en çok zarar görenler olduğunu kaydeden Manzuri, koleraya yakalanan kişi sayısının bu kentte diğer şehirlerden daha fazla olduğunu ifade etti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede devam eden savaş nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

İç savaş sırasında ülkede 15 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı, savaş nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğü, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayıldığı belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

