Hudeyde'deki çatışmalarda 1 haftada 34 sivil öldü

ADEN (AA) - Yemen'in El-Hudeyde ilinde İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Yemen ordusu arasında çıkan çatışmalar nedeniyle kasım ayının ilk haftasında 34 sivil öldü, 58 kişi yaralandı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), insani yardım alanında çalışan diğer kuruluşlarla birlikte hazırladığı raporda, bu ayın ilk on gününde Hudeyde ilinde özellikle şehir çevresindeki hava saldırıları, topçu ateşi ve çıkan çatışmalarda belirgin bir artış görüldüğü kaydedildi.

Raporda, kasım ayının ilk haftasında Hudeyde kentinde çıkan çatışmalarda 34 sivilin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sivillerin ölmelerine ve yaralanmalarına neden olan hava saldırılarına rağmen, Hudeyde kentindeki çatışmaların 12 Kasım'da hafiflediği belirtilen raporda, operasyonların kentteki alt yapıya zarar vermeye devam ettiği aktarıldı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.