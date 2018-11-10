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Hudeyde'den göçler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

Haziran ayından bu yana 80 bin 763 aile, kentteki çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığındı

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'in Hudeyde kentinde yaklaşık 81 bin ailenin hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığındığını duyurdu.

OCHA'nın yayınladığı rapora göre, haziran ayından bu yana çatışmalardan kaçan 80 bin 763 aile başka kentlere ya da Hudeyde'nin daha güvenilir bölgelerine sığındı.

Raporda, bu ailelerden 71 bininden fazlasına yardım edildiği, ülke üzerindeki 333 bölgede her ay yaklaşık 8 milyon kişiye yardım ulaştırıldığı ancak buna rağmen insani krizin halen çok büyük olduğu ifade edildi.

- Husilerin Hudeyde'deki saldırılarında 4 çocuk öldü

Öte yandan, Hudeyde kentindeki sivil yerleşim bölgelerine Husiler tarafından düzenlenen saldırılarda 4 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin, kente bağlı Tehita ve Huha ilçelerindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden 4 çocuğun cenazesi ile 6 yaralı, sahra hastanelerine götürüldü.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Koalisyon güçleri de 17 Eylül'de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husiler

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