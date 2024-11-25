HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Hüdhüd kuşu hangi ayette geçiyor? Hüdhüd kuşu ayeti

Hüdhüd kuşu hangi ayette geçiyor? Hüdhüd kuşu ayeti

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
23.11.2024 16:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, sadece bir ibadet kitabı değil, aynı zamanda hayati bir rehberdir. Her ayette insanların manevi yolculuğunu aydınlatmaya yönelik ilhamlar ve tavsiyeler olduğuna inanılır. Bu tavsiyeler insanların bireysel ahlakını ve toplumsal düzenini güçlendirir. Peki, Hüdhüd kuşu hangi ayette geçiyor?

Hüdhüd kuşu hangi ayette geçiyor? Hüdhüd kuşu ayeti

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetler, ilahi rehberlerdir. Manevi gelişiminde ilham arayan ve inanan kişilerin hayatına ışık tutar. Dolayısıyla ayetler, yapılan ibadetlerin anlamını pekiştiren ve yön veren bir rehberdir. Müslümanlar günlük hayatlarını yaşarken bu ayetlerden edindikleri derslerden faydalanırlar. Bu kapsamda, Hüdhüd kuşu ayeti araştırılmaktadır.

Hüdhüd kuşu hangi ayette geçiyor?

Hüdhüd kuşu, Kur'an-ı Kerim'deki Neml Suresi'nde geçen, Hz. Süleyman'ın peygamberlik hikayesinde önemli bir rol oynayan canlıdır. Hz. Süleyman, Allah’ın kendisine verdiği görev ve nimetler sayesinde insanlara, hayvanlara ve cinlere hükmeden bir peygamberdir. Hüdhüd kuşu Süleyman hikayesinde haberci bir görev üstlenmiştir.

Neml Suresi, 20. ayet:

Süleyman kuşları gözden geçirdi ve “Hüdhüdü niçin göremiyorum; yoksa kayıplara mı karıştı?” diye sordu.

Neml Suresi, 21. ayet:

“Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım!”

Neml Suresi, 22. ayet:

Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki: “Ben, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe’ halkından sana kesin bir bilgi getirdim.”

Neml Suresi, 23. ayet:

“Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm; kendisine her imkân verilmiş; bir de muhteşem tahtı var.

Neml Suresi, 24. ayet:

Ancak onun ve halkının Allah’ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş, böylece onları yoldan alıkoymuş; bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar.

Neml Suresi, 25. ayet:

(Şeytan bunu) göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah’a secde etmesinler, diye yapmış.

Neml Suresi, 26. ayet:

Oysa büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka tanrı yoktur.”

Neml Suresi, 27. ayet:

Süleyman da, “Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin, göreceğiz.

Neml Suresi, 28. ayet:

Şu mektubumu götür, önlerine bırak, sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak.”

Neml Suresi, 29. ayet:

Sebe melikesi (adamlarına) şöyle dedi: “Beyler! Bana çok önemli bir mektup gönderilmiş!

Neml Suresi, 30. ayet:

Mektup Süleyman’dan gelmekte, rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla başlamaktadır;

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kuş kuran
En Çok Okunan Haberler
GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı

Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı

Para sayma makinesinden bile geçiyor! Ayırt edilmesi imkansıza yakın

Para sayma makinesinden bile geçiyor! Ayırt edilmesi imkansıza yakın

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

Kreş kararı sonrası İmamoğlu'ndan hodri meydan: Cesaretin varsa hadi gel kapat, bekliyorum

Kreş kararı sonrası İmamoğlu'ndan hodri meydan: Cesaretin varsa hadi gel kapat, bekliyorum

16 yaşındaki genç, taciz iddiasıyla imamı öldürdü!

16 yaşındaki genç, taciz iddiasıyla imamı öldürdü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.