Hüdhüd kuşu hangi ayette geçiyor? Hüdhüd kuşu ayeti

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetler, ilahi rehberlerdir. Manevi gelişiminde ilham arayan ve inanan kişilerin hayatına ışık tutar. Dolayısıyla ayetler, yapılan ibadetlerin anlamını pekiştiren ve yön veren bir rehberdir. Müslümanlar günlük hayatlarını yaşarken bu ayetlerden edindikleri derslerden faydalanırlar. Bu kapsamda, Hüdhüd kuşu ayeti araştırılmaktadır.

Hüdhüd kuşu hangi ayette geçiyor?

Hüdhüd kuşu, Kur'an-ı Kerim'deki Neml Suresi'nde geçen, Hz. Süleyman'ın peygamberlik hikayesinde önemli bir rol oynayan canlıdır. Hz. Süleyman, Allah’ın kendisine verdiği görev ve nimetler sayesinde insanlara, hayvanlara ve cinlere hükmeden bir peygamberdir. Hüdhüd kuşu Süleyman hikayesinde haberci bir görev üstlenmiştir.

Neml Suresi, 20. ayet:

Süleyman kuşları gözden geçirdi ve “Hüdhüdü niçin göremiyorum; yoksa kayıplara mı karıştı?” diye sordu.

Neml Suresi, 21. ayet:

“Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım!”

Neml Suresi, 22. ayet:

Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki: “Ben, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe’ halkından sana kesin bir bilgi getirdim.”

Neml Suresi, 23. ayet:

“Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm; kendisine her imkân verilmiş; bir de muhteşem tahtı var.

Neml Suresi, 24. ayet:

Ancak onun ve halkının Allah’ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş, böylece onları yoldan alıkoymuş; bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar.

Neml Suresi, 25. ayet:

(Şeytan bunu) göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah’a secde etmesinler, diye yapmış.

Neml Suresi, 26. ayet:

Oysa büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka tanrı yoktur.”

Neml Suresi, 27. ayet:

Süleyman da, “Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin, göreceğiz.

Neml Suresi, 28. ayet:

Şu mektubumu götür, önlerine bırak, sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak.”

Neml Suresi, 29. ayet:

Sebe melikesi (adamlarına) şöyle dedi: “Beyler! Bana çok önemli bir mektup gönderilmiş!

Neml Suresi, 30. ayet:

Mektup Süleyman’dan gelmekte, rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla başlamaktadır;