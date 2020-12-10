Hudson Nehri’nde yıllar sonra balina görüldü

ABD’nin New York kentinde bulunan Hudson Nehri’nin son günlerde sürpriz bir misafiri var. Yıllar sonra ilk kez bir kambur balina nehirde görüldü.

Kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Gotham Whale, 8 Aralık’ta yerel saatle 16:15 sıralarında balinanın tespit edildiğini belirtti.

Görgü tanıklarının kendilerine video ve fotoğraflarla durumu bildirmesine teşekkür eden Gotham Whale, kaptanların nehir geçişleri sırasında dikkatli olmaları uyarısı yaptı. NYC0089 kodu verilen balina için bir isim bulunması konusunda da sosyal medya üzerinden yardım istendi.

Rutgers Üniversitesi’nde araştırmalar yürüten ve aynı zamanda Gotham Whale için de çalışan Danielle Brown, “Son olarak bir balina Hudson’a girdiğinde yıl 2016’ydı. Birkaç yüzyıl önce bu çok sık yaşanan bir durumdu. Ancak en son 2018’de bir balina Rockaway Point’te ortaya çıkmıştı. O noktadan sonra limana ve kuzeye Hudson’a ilerlemeye karar vermiş olmalı. Şimdilerde bu çok sıra dışı” dedi.



