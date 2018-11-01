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Hudson Nehri'nde cesetleri bulunan kardeşlerin ölümü gizemini koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'nde geçen hafta birbirine bağlı halde cansız bedenleri bulunan ve Suudi Arabistan vatandaşı oldukları tespit edilen iki kız kardeşin ölümü hala çözülemedi - Kızların annesi, kızlarının siyasi sığınma başvurusundan dolayı Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin kendisini arayarak ABD'yi terk etmelerini istediğini aktardı - Suudi bir büyükelçilik yetkilisi ise sığınma başvurusundan haberdar olduklarını ancak bu konuda aileyle iletişime geçilmediğini savundu

ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'nden cansız bedenleri çıkan ve Suudi Arabistan vatandaşı oldukları tespit edilen iki kız kardeşin ölümü hala gizemini koruyor.

Geçen hafta çarşamba günü cesetleri Hudson Nehri'nde vücutları birbirine bant ile bağlanmış şekilde bulunan, Virginia eyaletine bağlı Fairfax bölgesinde yaşayan Tala (16) ve Rotana Farea (22) kardeşlerin ölümüne ilişkin hala birçok soruya cevap bulunamadı.

Kız kardeşlerin New York ve New Jersey eyaletlerini birbirine bağlayan George Washington Köprüsünden atlayarak intihar ettikleri ileri sürülse de konuya ilişkin adli tıp raporu bekleniyor.

Genç kızların vücutlarında travmaya rastlanmaması dikkati çekiyor. Polis, bu nedenle genç kızların köprüden atlamış olma ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.

Fairfax Polis Departmanından yapılan açıklamada, kız kardeşlerden en son 24 Ağustos'ta haber alındığı ve 12 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi.

- Büyükelçilik çelişkisi

Polis yetkililerine göre, ölen kızların annesi, cesetler bulunmadan bir gün önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden arandığını aktardı.

Buna göre, büyükelçilik, kızlarının siyasi sığınma talep etmesi nedeniyle aileden ABD'yi terketmelerini istedi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, elçiliğin genç kızların sığınma başvurusundan haberdar olduğunu ancak bu konuda aileyle irtibata geçilmediğini bildirdi.

Genç kızların neden New York'a geldiği konusunda da hala birbiriyle çelişen iddialar ortaya atılıyor.

- Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu avukat görevlendirdi

Öte yandan Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve konuya ilişkin bir avukat görevlendirildiği belirtildi.

Kardeşlerin cesetleri, geçen hafta çarşamba günü Hudson Nehri'nin New York kıyısına vurmuş, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay polise bildirilmişti.

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