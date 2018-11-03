Hudson Nehri'nde cesetleri bulunan kız kardeşler

Polis yetkilileri, cesetler bulunmadan bir gün önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden aranan aileden, kızlarının siyasi sığınma talep etmesi nedeniyle ABD'yi terk etmelerinin istediğini açıklamıştı.

Sözcü Baeshen, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni deliller elde edildikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını da belirtti.

Baeshen, "Geçen günlerde New York'ta trajik bir şekilde hayatını kaybeden Tala ve Rotana Farea adlı Suudi kardeşlerin sığınma başvurusu yapması nedeniyle ailesinden ABD'yi terk etmesini istediğimiz yönündeki haberler tamamen yanlıştır." ifadesini kullandı.

Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği Sözcüsü Fatimah S. Baeshen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hudson Nehri'nde cesetleri bulunan Suudi Tala (16) ve Rotana Farea (22) kardeşlerin ailesinden "ABD'yi terk etmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin genç kızların sığınma başvurusundan haberdar olduğunu ancak bu konuda aileyle irtibata geçilmediğini kaydetmişti.

Kardeşlerin cesetleri, geçen çarşamba günü Hudson Nehri'nin New York kıyısına vurmuş, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay polise bildirilmişti.

Tala ve Rotana Farea kardeşler, suda vücutları birbirine bantla bağlanmış şekilde bulunmuştu.

Polis yetkilileri dün yaptığı açıklamada, iki kız kardeşin çevresindekilere "Suudi Arabistan'a geri dönmektense ölmeyi tercih edeceklerini" söylediklerini bildirmiş, cinayet izine rastlanmadığını kaydetmişti.

