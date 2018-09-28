GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Suriye hududunun geri bölgesinde bazı yerler 15 gün süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, hududun geri bölgesinde 15 gün süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.
Uygulamanın, 28 Eylül saat 17.00'de başlayacağı belirtilen açıklamada, belirtilen tarihlerde "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce alınacağı vurgulandı.
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