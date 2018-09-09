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Hudut birliğinde görevli iki asker iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:48 | Son Güncelleme

Yunanistan hududunda alıkonulan iki Türk askerinin, yapılan görüşmeler sonucunda iade edildikleri bildirildi

Türkiye-Yunanistan hudut birliğinde görevli iki Türk askerinin, Yunan makamları ile yapılan görüşmeler sonucunda saat 18.30 civarında iade edildikleri bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan hudut birliğinde görevli iki askerin kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 civarında alıkonuldukları belirtildi.

Yunan makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda iki askerin saat 18.30 civarında iade edildikleri kaydedildi.

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