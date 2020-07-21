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  4. Hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 şahıs yakalandı

Hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." denildi.

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