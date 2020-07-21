Hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Hatay Hudut hatt\u0131nda, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ile ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011fu tespit edilen 2 \u015fah\u0131s hudut birliklerimizce yakaland\u0131." denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Demet \u00d6zdemir tatilde! Telefonunu elinden d\u00fc\u015f\u00fcrmediCanl\u0131 yay\u0131nda kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldiler: Bu 'bin' laf\u0131 i\u015fi suland\u0131r\u0131rAdli tatil ne zaman ba\u015fl\u0131yor? 2020 adli tatil tarihleri