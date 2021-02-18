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Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermedi

18.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Hakkari, Hatay, Kilis ve Van’da hudut birliklerinin kaçakçılara yönelik arama-tarama faaliyetlerinde 1 adet makineli tüfek, 71 bin 753 adet tıbbi ilaç, 10 bin uyuşturucu hap, 852 gram metamfetamin ve 25 bin 482 paket sigara ele geçirildi.Hakkari, Hatay, Kilis ve Van illerinde yürütülen çalışmalar neticesinde kaçakçılara ağır darbe vuruldu.

Hakkari, Hatay, Kilis ve Van’da hudut birliklerinin kaçakçılara yönelik arama-tarama faaliyetlerinde 1 adet makineli tüfek, 71 bin 753 adet tıbbi ilaç, 10 bin uyuşturucu hap, 852 gram metamfetamin ve 25 bin 482 paket sigara ele geçirildi.
Hakkari, Hatay, Kilis ve Van illerinde yürütülen çalışmalar neticesinde kaçakçılara ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve tıbbi ilacın yanı sıra 1 adet makineli tüfek ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Hakkari, Hatay, Van ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 1 adet makineli tüfek, 71 bin 753 tıbbi ilaç, 10 bin uyuşturucu hap, 852 gram metamfetamin ve 25 bin 482 paket sigara ele geçirildi” denildi.

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