HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor

Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor

10.03.2021 17:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerindekaçak silah, sigara, uyuşturucu ve malzemeler ile 3-4 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde
kaçak silah, sigara, uyuşturucu ve malzemeler ile 3-4 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 9 adet tabanca, 22 bin 100 gram metamfetamin, 13 bin 887 paket sigara, 7 bin 850 gram kubar esrar, 7 bin 983 adet uyuşturucu hap, 3-4 kilogram ağırlığında pil ve cep telefonu ile desteklenmiş iki parça halinde patlayıcı ele geçirildi" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Fatih Çıtlak kim, kaç yaşında ve nereli? Fatih Çıtlak hoca evli mi?Fatih Çıtlak kim, kaç yaşında ve nereli? Fatih Çıtlak hoca evli mi?
Video indir instagramVideo indir instagram
1/

En Çok Okunan Haberler

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak, olumsuzluklar oluşabilir

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 10 Mart Koronavirüs tablosu!

10 Mart Koronavirüs tablosu

5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş karar

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gözler alınacak kararlarda

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Fatih Çıtlak kim, kaç yaşında ve nereli? Fatih Çıtlak hoca evli mi?

Fatih Çıtlak kim, kaç yaşında ve nereli? Fatih Çıtlak hoca evli mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.