HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları’nın operasyonları sonucunda 24 adet av tüfeği ve 19 bin 220 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları’nın operasyonları sonucunda 24 adet av tüfeği ve 19 bin 220 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Sınırlarımızın güvenliği için Hudut Kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, Hakkâri, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 24 adet av tüfeği ile 19 bin 220 paket sigara ele geçirildi” ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal'dan koronavirüs açıklaması: Sayıları 100 bine yaklaştıProf. Dr. Nur Baran Aksakal'dan koronavirüs açıklaması: Sayıları 100 bine yaklaştı
29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
1/
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal: İzole edilmesi gereken insan sayısının 100 bine yaklaştı
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal'dan koronavirüs açıklaması: Sayıları 100 bine yaklaştı
Ataşehir'de 'Örümcek Adam' şaşkınlığı
Görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi
Koronavirüs hastasının mektubu sağlık çalışanlarını duygulandırdı
Koronavirüs hastasının mektubu sağlık çalışanlarını duygulandırdı
29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto sonuçları sorgulama!
29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Yardım çığlığını duyan polisi aradı! Kanlar içerisinde bulundular
Yardım çığlığını duyan polisi aradı! Kanlar içerisinde bulundular
Ankara'da Bylock operasyonu! Gözaltılar var
Ankara'da Bylock operasyonu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.