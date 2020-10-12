Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde av tüfeği, pompalı tüfek, fişek, kurusıkı tabanca ve kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkari ve Van Hudut hatlarında kaçakçılara geçit vermediğini, her iki bölgede de yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 adet av tüfeği, 50 adet pompalı tüfek, 37 bin 750 fişek, 49 adet kurusıkı tabanca ve 14 bin 630 paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.

