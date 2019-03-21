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'Hudut kartalları' sınırda kuş uçurtmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

Edirne'de gözünü sınırdan ayırmayan Mehmetçik, yasa dışı geçişe set oluyor. 'Hudut kartalları' olarak da anılan 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut askerleri, sınırın pek çok noktasında adeta gece-gündüz kuş uçurtmuyor.

İç savaş, ekonomik sorunlar gibi çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılan ve umudu Avrupa ülkelerde gören yüz binlerce düzensiz göçmen, kaçak geçiş rotası olarak Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu Edirne'yi sıkça kullanıyor.

'Hudut kartalları' gece-gündüz görev başında

Anlaştıkları göçmen kaçakçılarının, sınır köylerine kadar getirdikleri düzensiz göçmenler, Yunanistan'la doğal sınır Meriç Nehri'nin sığ aktığı yerlerden kaçmak için uygun zamanı bekliyor.
Genelde gece ya da sabaha karşı sınırı aşmaya çalışan düzensiz göçmenlere, 24 saat gözünü kırpmadan hududu bekleyen Mehmetçik set oluyor.
'Hudut kartalları' olarak da anılan 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut askerleri, sınırın pek çok noktasında adeta gece-gündüz kuş uçurtmuyor.
Fiziki devriyenin yanı sıra teknolojinin en son sürüm ürünleriyle sınırı kontrol eden Mehmetçik, geçen yıl 18 bin 176 bin düzensiz göçmene "dur" dedi.

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI HER YIL ARTIYOR

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI HER YIL ARTIYOR
Kaçak geçişlerin artması sonucunda, yakalanan düzensiz göçmen sayısında da her yıl artış yaşanıyor.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerlerince yakalanan, yıllara göre düzensiz göçmen sayısı şöyle:
Yıl Yakalanan düzensiz göçmen 2015 4 bin 133 2016 6 bin 124 2017 15 bin 224 2018 18 bin 176
Hudut birlikleri, bu yılın ilk iki ayında ise Edirne'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 bin 300 düzensiz göçmenin yasa dışı geçişini önledi.
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Anahtar Kelimeler:
Edirne göçmen asker

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