HABER
  4. 'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi

'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:26 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan 'hudut kartalları', yeni yıla görev başında girdi.

Ali Can ZERAY/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan 'hudut kartalları', yeni yıla görev başında girdi. Askerler, halkın yeni yılını kutlarken, ailelerine de yeni yıl mesajları gönderdi.
Enez'de, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda görevli 'hudut kartalları', yeni yıla görevlerini yerine getirerek girdi. Askerleri ziyaret eden komutanlar, tek tek yeni yıllarını kutladı. Sınırı gece gündüz koruyup, devriye görevi yürüten askerler, 'kartal gözü' dürbünleriyle kulelerde nöbet tutuyor. Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfır derecenin altına düştüğü bölgede nöbet tutan askerler, sınırı kaçak geçmek isteyenlere de göz açtırmıyor. 'Hudut kartalları', 2019 yılında Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'dan sınırı geçerken, yakalanan yaklaşık 125 bin kaçak göçmenin büyük bölümünü yakaladı. Askerler, göçmenlerin yanı sıra başta FETÖ/PDY şüphelileri olmak üzere terör örgütü üyelerini de sınırı kaçak geçmek isterken yakaladı.
MEHMETÇİKTEN YENİ YIL MESAJI
Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan Kahramanmaraşlı Hüseyin Gökgürlü, silah arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla girmenin gurur verici olduğunu söyledi. Gökgürlü, "Hudut karakolunda görev yapmaktan gurur duyuyorum. Yeni yıla silah arkadaşlarımla girmek benim için ayrı bir gurur. Buradan başta annem, babam ve tüm sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum" dedi.
Yeni yıla görev başında giren Amasyalı Bekir Vapur da ailesinden ayrı olarak geçirdiği ilk yılbaşı olduğunu belirterek, "Burada görev yapmak gurur verici. Ailemden geçirdiğim ilk yılbaşında görevimin başındayım. Ama biz zaten burada silah arkadaşlarımız ve komutanlarımızla kocaman bir aileyiz" diye konuştu.
'Hudut kartalları'ndan Mustafa Özdur ise sınırda nöbet tutan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak, "Öncelikle annem, babam, büyüklerim olmak üzere tüm sevdiklerimin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla görevi başında giren tüm silah arkadaşlarımın da yeni yılını kutluyorum. Burada görevim başında yeni yıla silah arkadaşlarımla birlikte girmek ayrı bir gurur" dedi.
Karakolda görevli diğer askerler de aileleri ile sevdiklerinin yeni yılını kutlayarak, 2020'ye eksi 2 derecede, görev başında girdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Yeni yılı denizde karşıladılarYeni yılı denizde karşıladılar
Bakan Dönmez: Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma yapacağızBakan Dönmez: Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma yapacağız
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Son dakika! Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü? MPİ erişim sorunu devam ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.