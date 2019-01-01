"Hudut kartalları" yeni yıla vatan için elleri tetikte girdi

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolunda görev yapan hudut kartalı Mehmetçikler, yeni yıla elleri tetikte vatan nöbeti tutarak girdi.

Yurt içi ve yurt dışında vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan Mehmetçik, Türkiye'nin doğusundaki Ermenistan sınırında yer alan Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolunda da sıfırın altında 23 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor.

Şartlar ne olursa olsun kar kış demeden 24 saat boyunca görevlerinin başından ayrılmayan ve "hudut kartalları" olarak nitelendirilen askerler de kar yağışı ve soğuğa rağmen yeni yıla vatan nöbeti tutarken girmenin heyecanını yaşadı.

2019'u ailelerinden uzakta karşılamalarına rağmen vatanı savunmanın gururunu yaşayan ve halkın huzur ile güvenliği için vatan nöbetine devam eden Mehmetçikler, halka birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Piyade Yüzbaşı Aytaç Ceylan, askerlere hitaben yaptığı konuşmada Mehmetçik'in yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılı karşıladığımız bu günde, izne gidemeyen sizlerin içinde bir burukluk olmamasını temenni ederim. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzurlu yılbaşı geçireceklerini unutmayın." dedi.