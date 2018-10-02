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Hue Play ve Hue Signe ile tanışın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

Ev aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşıyan Philips, Hue serisinin iki yeni model ile genişletti.

Hue Play ve Hue Signe ile tanışın

Philips Hue Play , etrafınızı tamamen saran bir aydınlatma tecrübesi yaratmak için farklı şekillerde konumlandırabileceğiniz kompakt ve çok amaçlı bir ışık barıdır. Dolaylı aydınlatma etkisi sağlar ve televizyonunuzun yanına yatay veya dikey olarak yerleştirilebileceği gibi arkasına sabitlenerek de fon ışığı olarak kullanılabilir. Yere veya kütüphane/büfe gibi bir mobilya üzerine yerleştirildiğinde, kusursuz bir vurgu aydınlatması sağlar ve şık tasarımı her türlü eğlence alanına uyum sağlar. Herkesin zevkine ve tüm iç mekânlara hitap etmesi için siyah ve beyaz renklerde mevcuttur. 

Philips Hue Play’i kullanmak için yapmanız gereken tek şey ürünü prize takmak. Philips Hue köprüsüne ve Philips Hue uygulamalarına bağlayarak her ruh haline uygun mükemmel ortamı sağlamak için 16 milyon renk seçeneğinden dilediğinizi tercih ederek ışığınızı kişiselleştirebilirsiniz. Philips Hue Play aynı zamanda eğlence sisteminizle de uyum içinde.

Son PC ve Mac yazılım güncellemeleriyle uyumlu Hue Sync uygulamasını kullanarak daha yoğun bir deneyim yaratmanız da mümkün. Oyun heyecanını yeni bir seviyeye taşımak ve seyir keyfini eşsiz bir ortamda yaşamak için Hue Sync uygulamanızı eğlence sisteminiz ile senkronize edin. Akıllı priz yönetim sistemi, Philips Hue Play’i tek bir prizle üç parçaya kadar kullanmanızı sağlar.

DUVARLARINIZI IŞIKLA BOYAYIN

Philips Hue ailesinin bir diğer üyesi de yeni Philips Hue Signe ampulleri. Beyaz ve renkli dolaylı ortam aydınlatması için tasarlanan bu ampullerle, duvarlarınızı ışıkla boyayabilirsiniz. İnce yapısı sayesinde, televizyonun yanına yerleştirilmek için çok uygundur. Odanızdaki özel bir bölümü vurgulamak veya karanlık bir alanı aydınlatmak için kullanabilir, her duruma uygun bir atmosfer yaratabilirsiniz. Daha yoğun bir tecrübe için, Hue Sync uygulamasını kullanarak ışıklarınızı en sevdiğiniz içeriklerle senkronize edin. 

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Philips Philips Hue Play

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