Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı

90'ların efsanesi Hugo'nun vazgeçilmez ismi Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

Hugolina, Rit, Rot ve Rut’u Cadı Sila’dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahrabmanı olan sunucu Tolga Gariboğlu YouTube kanalı açtı.

2008’de televizyonu bırakan Tolga Abi uzun süredir göz önünde değildi. Daha çok iş dünyasına ve işlerine kendini adayan başarılı isim son olarak bir YouTube kanalı açtı.

İlk paylaşımını yapan Tolga Garipoğlu " Bizi Affet Öküz; Bağışla Bizi Virüs" başlığıyla bir içerik yayınladı.

İşte Tolga Abi'nin son hali:

Tolga Gariboğlu, 1995 yılında Konsensus adlı şirketini kurdu. 2008 yolunda 5'e Gidenden Akıllı Mısın? isimli bir yarışma programı hazırlayıp sunan Gariboğlu halen çocuklara yönelik dergi yayıncılığı, yerli ve yabancı formatlarla ilgili TV yapımcılığı, çocuk ve ebeveyn kitlelere yönelik danışmanlık, aktivite yönetimi ve kreatif ajans çalışmalarını bir arada yürütüyor. Ayrıca 2001 yılında Tolga Abi markasıyla kurduğu anaokulu, 2-6 yaş grubu çocuklara hizmet veriyor.



