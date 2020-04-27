MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Hugo adlı karakterle bir neslin adeta efsanesi olan Tolga Gariboğlu yıllar sonra tekrardan Youtube ile geri döndü. eki, Tolga Gariboğlu uzun süredir neredeydi? Tolga Gariboğlu YouTube kanalında neler yapacak?

Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı

90'ların efsanesi Hugo'nun vazgeçilmez ismi Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

Hugolina, Rit, Rot ve Rut’u Cadı Sila’dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahrabmanı olan sunucu Tolga Gariboğlu YouTube kanalı açtı.

2

2008’de televizyonu bırakan Tolga Abi uzun süredir göz önünde değildi. Daha çok iş dünyasına ve işlerine kendini adayan başarılı isim son olarak bir YouTube kanalı açtı.

1

İlk paylaşımını yapan Tolga Garipoğlu " Bizi Affet Öküz; Bağışla Bizi Virüs" başlığıyla bir içerik yayınladı.

İşte Tolga Abi'nin son hali:

aüaüa

Tolga Gariboğlu, 1995 yılında Konsensus adlı şirketini kurdu. 2008 yolunda 5'e Gidenden Akıllı Mısın? isimli bir yarışma programı hazırlayıp sunan Gariboğlu halen çocuklara yönelik dergi yayıncılığı, yerli ve yabancı formatlarla ilgili TV yapımcılığı, çocuk ve ebeveyn kitlelere yönelik danışmanlık, aktivite yönetimi ve kreatif ajans çalışmalarını bir arada yürütüyor. Ayrıca 2001 yılında Tolga Abi markasıyla kurduğu anaokulu, 2-6 yaş grubu çocuklara hizmet veriyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Athena Gökhan'ın canlı yayın kazasıAthena Gökhan'ın canlı yayın kazası
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hugo'nun Tolga Abi'si, Tolga Gariboğlu,

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım

Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Athena Gökhan'ın canlı yayın kazası

Athena Gökhan'ın canlı yayın kazası

Caner Erkin'den Şükran Ovalı’ya: Her şeyimsin

Caner Erkin'den Şükran Ovalı’ya: Her şeyimsin

Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a olay yanıt

Demet'in sorusuna bomba yanıt

Melisa Sözen: Annemler bir terslik olduğunu anlamış olacak ki…

Melisa Sözen: Annemler bir terslik olduğunu anlamış olacak ki…

Kylie Jenner: Hepinize dualarımı gönderiyorum

Karantinada imaj değişikliği

Sofia Richie ile Scott Disick plajdan vazgeçmiyor

Plaj keyfine tepki gelmişti! Hem bikini hem...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.