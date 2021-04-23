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Hugo Rodallega: Falcao Galatasaray ve Türkiye'de mutlu

23.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor'un Kolombiyalı tercübeli golcüsü Rodallega, ülke basınına vatandaşı Falcao hakkında konuştu.

Hugo Rodallega: Falcao Galatasaray ve Türkiye'de mutlu

Denizlispor'un Kolombiyalı tercübeli golcüsü Rodallega, ülke basınına vatandaşı Falcao hakkında konuştu.

Falcao'nun çok kaliteli bir golcü olduğunu ve yaşadığı sakatlıklardan dolayı şanssız bir dönem geçirdiğini söyleyen Rodallega, ayrılık iddialarına ilişkin olarak "Falcao, Türkiye'de mutlu" dedi.

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Rodallega, Falcao hakkında yaptığı açıklamada, "Falcao bu sezon şanssız sakatlıklar yaşadı. Ancak bu onun kaliteli futbolcu olduğu gerçeğini değiştirmez. Her zaman ihtiyaç olan bir golcü. Kendisiyle sürekli konuşuyoruz. Galatasaray'da ve Türkiye'de mutlu" dedi.

FALCAO BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 14 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)


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