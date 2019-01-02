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Hukuk fakültesi öğrencisi tez hocasını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:30 | Son Güncelleme

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H. Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda önce bıçakladı, ardından silahla vurarak öldürdü - Hocasını "not tartışması" nedeniyle öldürdüğü belirtilen ve cinayetin ardından otomobille kaçan zanlı, polis tarafından kısa sürede yakalandı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H. (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi H.İ.H. bitirme tezinin danışmanlığını yapan, araştırma görevlisi Damar'ı "not tartışması" nedeniyle önce karnından ve bacağından bıçakladı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurdu.

Zanlı, olayın ardından üniversiteden otomobille kaçtı.

Ağır yaralanan Ceren Damar ise ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra üniversiteye yakın bir bölgede yakaladı, cinayette kullanılan tabancaya el koydu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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Ceren Damar cinayet Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

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