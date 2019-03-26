"Hukuk fakültesini bitirenlere baraj sınavı geliyor"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık sınavı olmayacak ama başka bir şey olacak. Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor." dedi.

Feyzioğlu, Samsun Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, genç avukatlara mesleki tecrübelerini anlattı.

Vicdani kanaat, ikna olma, şüphe, akıl yürütme, muhakeme, yargılama gibi kavramların yargıdaki önemine değinen Metin Feyzioğlu, "Her hakimin kendi muhakeme usulü olmaz. En çok rahatsız olduğumuz hususlardan biridir. Her hakimin mahkemesinde, 'Bu bana daha doğru geliyor' diye kendi usulünü uygulaması olamaz." diye konuştu.

Kimsenin keyfi bir tutumla karar veremeyeceğine işaret eden Feyzioğlu, avukat, hakim ve savcının, varlığının sebebinin farkında olması ve görevini en iyi şekilde yapması gerektiğini aktardı.

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