HABER

"Hukuk fakültesini bitirenlere baraj sınavı geliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:12 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: "Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık sınavı olmayacak ama başka bir şey olacak. Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor" - "Yıllarca polis akademisi öğrencilerine hukuk dersi vermeye çalıştık. Başarılı olamadık, çünkü dünyaya bakış açımız farklı. Dünya bunun yolunu bulmuş. Hukuk fakültesi mezunlarını rütbeli polisliğe yönlendiriyor. Gerçekten çözüm oluyor"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık sınavı olmayacak ama başka bir şey olacak. Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor." dedi.

Feyzioğlu, Samsun Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, genç avukatlara mesleki tecrübelerini anlattı.

Vicdani kanaat, ikna olma, şüphe, akıl yürütme, muhakeme, yargılama gibi kavramların yargıdaki önemine değinen Metin Feyzioğlu, "Her hakimin kendi muhakeme usulü olmaz. En çok rahatsız olduğumuz hususlardan biridir. Her hakimin mahkemesinde, 'Bu bana daha doğru geliyor' diye kendi usulünü uygulaması olamaz." diye konuştu.

Kimsenin keyfi bir tutumla karar veremeyeceğine işaret eden Feyzioğlu, avukat, hakim ve savcının, varlığının sebebinin farkında olması ve görevini en iyi şekilde yapması gerektiğini aktardı.

- Hukuk fakültesi mezunlarını "rütbeli polisliğe" yönlendirecek proje

Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı ile çok ciddi ve güzel bir yargı reformu çalışması içinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Umut ediyorum nisan ayında Sayın Bakan tüm ayrıntılarını açıklayacak. Avukatlıktan gelen, adliye koridorlarında avukatlık yapmış bir Bakan ile bunca yıldan sonra çalışabildiğim için çok mutluyum. Birbirimizi anlayabiliyoruz ve çözüm de getirebiliyoruz. Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık sınavı olmayacak ama başka bir şey olacak. Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor. Baraj muhtemelen 70 olacak."

Sınavı geçen kalitede öğrenci yetiştirmeyen hukuk fakültelerinin kontenjanını doldurmaması gerektiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Sınava girmeyen veya sınavı geçemeyenlere de elbette iş bulmak lazım. Yıllarca polis akademisi öğrencilerine hukuk dersi vermeye çalıştık. Başarılı olamadık, çünkü dünyaya bakış açımız farklı. Dünya bunun yolunu bulmuş. Hukuk fakültesi mezunlarını rütbeli polisliğe yönlendiriyor. Gerçekten çözüm oluyor. İlk adımdan itibaren hukuk kurallarını hukukçu gibi bilen bir kişinin iyi bir polislik eğitimi almasından söz ediyorum. Buna Adalet Bakanımız son derece sıcak bakıyor. Bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanımız da çok sıcak bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da sıcak bakarsa, bu işin Avrupa'ya parmak ısırtacak bir proje olarak gelişmesini sağlamak da bizim görevimiz olmalı. Orta vadede ise tüm avukat, hakim ve savcıların Fransa'da olduğu gibi yüksek lisans zorunluluğuna tabi tutulması, Almanya'daki gibi iki devlet sınavından sonra mesleğe başlamaları gerekir."

Konuşmaların ardından Metin Feyzioğlu, Samsun Barosunca Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılarak, meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını tamamlayan avukatlara madalya ve plaketlerini takdim etti.

Programa, Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyon Başkanı Kemal Alver, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz ile adli yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Ukrayna’daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci olduUkrayna’daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci oldu
Bakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak mitingBakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak miting
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç avukatlar Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.