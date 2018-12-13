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"Hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 13:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: - "Yürütmenin yargı üzerinde ağır baskısına rağmen biz CHP olarak hak, hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Sözcü gazetesi çalışanları hakkında hazırlanan yeni iddianameye ilişkin, "Yürütmenin yargı üzerinde ağır baskısına rağmen biz CHP olarak hak, hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu sabah Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Ankara'daki kazanın Çorlu'da meydana gelen kazayı hatırlattığını belirten Erkek, şöyle konuştu:

"Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden ve her gün feryat eden bir annenin sesini dahi maalesef iktidar duymuyor. Köprüler çöküyor, viyadükler çöküyor, işçiler ölüyor, ray çöküyor anneler, babalar ölüyor, binalar, madenler çöküyor, sürekli insanlarımız ölüyor ama sorumlular hesap vermiyor. Çünkü adalet çöktü. Asıl temel sorunumuz bu. Adalet çöktüğü için sorumlular maalesef siyaseten de hukuken de hesap vermiyorlar. Adalet çökerse vicdanlar çöker, adalet çökerse devlet çöker."

Üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yeni bir soruşturma dalgası başlatıldığını aktaran Erkek, "Çünkü seçim yaklaşıyor ve düşmana, kutuplaşmaya ihtiyaç var. Ergenekon kumpası bitti, Gezi kumpası başlıyor." dedi.

Olaylarla ilgili Taksim Platformu üyelerinin daha önce yargılandığını ve tamamının ayrı ayrı beraat ettiklerini hatırlatan Erkek, "Ortada kesinleşmiş bir yargı kararı varken, gösteri ve yürüyüş hakkı temel bir hak olarak kabul edilmesine rağmen, bugün yine hukuksuz bir yargılama ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Hiçbir iktidarın yargıya yön verme hakkı olmadığını belirten Erkek, "Hiç kimse unutmasın; Gezi onurlu bir direniştir ve tarihin altın sayfalarında bu şekilde yerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Sözcü hakkındaki iddianame

Sözcü gazetesi çalışanları hakkında hazırlanan yeni iddianameye de tepki gösteren Muharrem Erkek, Necati Doğru ve Emin Çölaşan'ın hayatları boyunca FETÖ ile mücadele ettiklerinin altını çizdi.

"FETÖ'nün yargıda yapılanmasına izin verenler, bugün gazetecileri susturmak istiyor." görüşünü savunan Erkek, şunları kaydetti:

"FETÖ terör örgüne bilerek ve isteyerek yardım edenler kimlerdir? Basın, yönetenlere hizmet için değil, yönetilenlere hizmet için vardır. Yürütmenin yargı üzerinde ağır baskısına rağmen biz CHP olarak hak, hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Emin Çölaşan'ın 99'dan bu yana Fetullah Gülen yapılanması ile ilgili yazdıklarına bakarsanız gerçeği görürsünüz. Bu gerçeği soruşturmayı yürüten savcılar bilmiyor mu? Peki neden FETÖ ile mücadeleye zarar veriliyor. Her şey adaletle mümkündür, adalete olan güven temelinden sarsıldı. Hukukun üstünlüğü endeksinde son sıralardayız. Biz haksızlığa hukuksuzluğa uğrayan herkesin yanında mücadele etmeye devam edeceğiz."

Muharrem Erkek, açıklamasının ardından İYİ Parti ile yapılan ittifakta nedeniyle CHP Balıkesir teşkilatında sıkıntı olduğu yönündeki bir soruna, "Güzel şeyler olacak. Önemli olan demokrasi mücadelesi." yanıtını verdi.

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