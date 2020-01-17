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  4. Hukuk mücadelesi ’KEP’e takıldı

Hukuk mücadelesi ’KEP’e takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Mahkeme, işe dönüş davasında, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilen bildiriyi kanıt olarak kabul etti, davacı C.K.’yı haksız buldu.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) maili üzerinden iletilen bildirinin hukuki süreçlerde geçerliliğine ilişkin örnek teşkil edecek bir dava görüldü.

Mahkeme, işe dönüş davasında, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilen bildiriyi kanıt olarak kabul etti, davacı C.K.’yı haksız buldu.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) maili üzerinden iletilen bildirinin hukuki süreçlerde geçerliliğine ilişkin örnek teşkil edecek bir dava görüldü. İstanbul’da 7 yıldır çalıştığı şirkete işten çıkarılması konusunda kendisine bildirim yapılmadığını öne sürerek işe geri dönüş davası açan C.K.’nın bu talebi, İstanbul 14. İş Mahkemesi’nde görülen davada alınan kararla reddedildi.

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli karar metnine göre; davalı tarafınca sunulan evrakları incelediğinde davacı C.K’ya iş akdinin feshedileceğinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinde bildirildiği görüldü. KEP üzerinden yapılan bildirimin yasal geçerliliğine emsal teşkil eden bu karar sonunda davacı C.K.’nın işe geri dönüş davası reddedildi.

Mahkemenin kararında ‘Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında yönetmeliğin 15. maddesinde ’KEPHS’ni kep sistemi üzerinde sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar’’ hükmü getirilmiştir ayrıca aynı yönetmeliğin 11.maddesinin ikinci fırkasında ’’KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır’’ ve 12. maddesinde hesap sahibinin KEP hesabına ulaşarak gelen iletileri kontrol etmesinin esas olduğu hükmü altına alınmıştır” denildi.

KEP nedir?
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

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