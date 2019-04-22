"Size bir kum havuzunda oynayacaksınız deniyor. Ben genç hukukçularımızın o havuzla yetinmemelerini, çizgileri kırmalarını, o sınırları paramparça etmelerini istiyorum. Hayal demek, orada bir dağ var, oraya tırmanmak, oradan öbür zirveye gözümüzü dikmek demek. O yüzden tahkime yönelik ön yargıları kırmak zorundayız.

Tahkim, avukatsız yürütülemez. ISTAC bizim için, avukatlar için önemli bir çıkış kapısıdır. Eğer yaptığımız sözleşmelere ISTAC klozunu (uyuşmazlık şartını) koymazsak Dubai tahkimi, Londra tahkimi, Paris tahkimi konuluyor, dolayısıyla davalar orada görülüyor. 'Ben milliyim diyen', 'bu vatan için' cümlelerini kuran herkesin ISTAC ile işbirliği yapması gerekiyor."

- "Tahkim çok bereketli bir alan"

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da tahkim davalarında en az 5 hukukçunun yer aldığını ifade ederek, "Tahkim çok bereketli bir alan ve genç hukukçularımızın sözleşmelere koyacakları her ISTAC şartı onların tahkim kariyeri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hukukçu gençlere tahkim alanında kariyer yapma konusunda tavsiyede bulunan Akıncı, kendi kariyerinden örnekle tahkimin yurt dışı fırsatlarına değindi.

Pek çok uluslararası davada hakemlik yapan Prof. Akıncı, "Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi ICSID’de, Türkiye ile ilgisi olmayan, bir Orta Doğu ülkesi ile ilgili davada, ilk kez bir Türk olarak hakemlik görevine atandım. Artık yurt dışında önemli tahkim kurumlarında çalışan, bu kurumlarda görülen davalarda avukatlık-hakemlik yapan Türk hukukçularımız var." ifadelerini kullandı.