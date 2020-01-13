Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Hukuk Politikalar\u0131 Kurulu, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki toplant\u0131, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHer yapt\u0131\u011f\u0131 olay oluyor! Memleketi bak\u0131n neresi...Ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131! Sopalarla kovalad\u0131larHayvan bar\u0131na\u011f\u0131ndan k\u00f6pek \u00e7alan 3 ki\u015fi tutukland\u0131
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