Hukuk Profesörü Katie Porter'ın Kongre Üyesi Katie Porter'a Dönüşümü

Amerika’nın Sesi iki yeni Kongre üyesini ABD Kongresi’ndeki ilk yıllarında takip ediyor. Minnesota’nın 8’inci bölgesinden Cumhuriyetçi Pete Stauber ve California’nın 45’inci bölgesinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Katie Porter. “Tepeyi Tırmanmak” adlı bu proje boyunca başkent Washington’da seçmenleri temsil ettikleri ilk yılda iki Kongre üyesinin karşılaştığı zorluklara ve hayatlarındaki başarılara dikkati çekecek. Bu haberde eski hukuk profesörü Katie Porter’ın ABD Temsilciler Meclisi üyesi Katie Porter’a dönüşmesini izleyeceğiz.

California deniz ve güneş demek. Burası aynı zamanda uzun süredir ABD’nin en liberal eyaleti olarak biliniyor.

Ancak Büyük Okyanus’tan 20 dakika içeriye uçalım. Burası eyaletin az sayıdaki muhafazakar bölgesinden. Ancak burada yaşanan bir gelişme birçok kıdemli siyaset uzmanını şaşkınlığa uğrattı.

Bu bölge sakinleri için de tuhaf bir durumdu zira Porter bir Demokrat. Şu an temsil ettiği ve tarihi boyunca muhafazakar olan Cumhuriyetçi Orange İlçesi ise kurulduğu 1983’ten bu yana daha önce bir Demokrat temsilci çıkarmamıştı.