HABER

Hukuk Profesörü Katie Porter'ın Kongre Üyesi Katie Porter'a Dönüşümü

21.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Demokrat Parti'den adaylığını koymasına rağmen California eyaletindeki muhafazakar bölgeden seçilmeyi başaran Katie Porter Temsilciler Meclisi'ndeki birinci yılında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran siyasetçilerden

Hukuk Profesörü Katie Porter'ın Kongre Üyesi Katie Porter'a Dönüşümü

Amerika’nın Sesi iki yeni Kongre üyesini ABD Kongresi’ndeki ilk yıllarında takip ediyor. Minnesota’nın 8’inci bölgesinden Cumhuriyetçi Pete Stauber ve California’nın 45’inci bölgesinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Katie Porter. “Tepeyi Tırmanmak” adlı bu proje boyunca başkent Washington’da seçmenleri temsil ettikleri ilk yılda iki Kongre üyesinin karşılaştığı zorluklara ve hayatlarındaki başarılara dikkati çekecek. Bu haberde eski hukuk profesörü Katie Porter’ın ABD Temsilciler Meclisi üyesi Katie Porter’a dönüşmesini izleyeceğiz.

California deniz ve güneş demek. Burası aynı zamanda uzun süredir ABD’nin en liberal eyaleti olarak biliniyor.

Ancak Büyük Okyanus’tan 20 dakika içeriye uçalım. Burası eyaletin az sayıdaki muhafazakar bölgesinden. Ancak burada yaşanan bir gelişme birçok kıdemli siyaset uzmanını şaşkınlığa uğrattı.

Bu bölge sakinleri için de tuhaf bir durumdu zira Porter bir Demokrat. Şu an temsil ettiği ve tarihi boyunca muhafazakar olan Cumhuriyetçi Orange İlçesi ise kurulduğu 1983’ten bu yana daha önce bir Demokrat temsilci çıkarmamıştı.

Peki Iowalı bu çiftçi kız nasıl oldu da bunu başardı? Ve nasıl oldu da şu an hem partisinde hem de ulusal basında yükselen bir yıldız olabildi?

Harvard ve Yale üniversiteleri hukuk fakültelerinden mezun olan Porter, Irvine’deki California Üniversitesi’nden izin almış bir hukuk profesörü. Kampanyası burada seçmen sayısını yüzde 2’den yüzde 30’a çıkardı.

Andre Mouchard yerel gazete Orange County Register’ın iç politikaeditörü.

“Sol eğilimli daha genç seçmenleri çektiler, daha önce bu kişiler hiç yoktu.”

Porter başlangıçta Temsilciler Meclisi adaylığını düşünmüyordu. 2016’da konut meseleleriyle ilgili başkan adayı Hillary Clinton’un ekibine katılmaya hazırlanıyordu. Ancak Başkanlık seçiminden sonra Porter daha siyasi bir karar alarak bir fark yaratmak istediğini düşündü.

Porter, Trump’ın politikalarına muhalif, tarihin en çeşitli Kongre Demokrat grubunun bir parçası oldu. Kongre üyelerinin yüzde 25 kadarı kadın. Bu Amerika tarihindeki en yüksek kadın Kongre üyesi oranı. Ancak bu rakam ABD nüfusundaki kadınlarla kıyaslandığında yine de çok az.

California’nın 45’inci bölgesinin temsilcisi, 45’inci doğum gününde yemin etti.

Porter’ın Harvard Üniversitesi’nden eski hocası Senatör Elizabeth Warren, şu an Demokrat Parti’nin Başkan aday adaylarından.

Porter, ilk görevini Mali Hizmetler Komisyonu’nda yaptı.

Eşinden ayrılmış üç çocuk annesi Porter, sorduğu zeki sorularla öne çıkarken ve ulusal düzeyde bir mücadeleye hazırlanırken ailesine de zaman ayırmaya çalışıyor.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
USAGM Başkan Adayından ‘Bağımsız Gazetecilik’ SözüUSAGM Başkan Adayından ‘Bağımsız Gazetecilik’ Sözü
Los Angeles’ta Evsizlikle MücadeleLos Angeles’ta Evsizlikle Mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya’da tayfun alarmı: 270 uçuş iptal edildi

Ülke alarmda! 270 uçuş iptal edildi

İran'dan çok sert açıklama: Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler...

Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler durmasınlar

Endonezya'da 40 milyon kişi tehlikede! Orman yangınları nedeniyle hava kirliliği aşırı arttı

Ülkede 40 milyon kişi tehlikede! 23 katına çıktı

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir

Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir

Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler

Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.