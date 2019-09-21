Hukuk Profesörü Katie Porter'ın Kongre Üyesi Katie Porter'a Dönüşümü

Amerika’nın Sesi iki yeni Kongre üyesini ABD Kongresi’ndeki ilk yıllarında takip ediyor. Minnesota’nın 8’inci bölgesinden Cumhuriyetçi Pete Stauber ve California’nın 45’inci bölgesinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Katie Porter. “Tepeyi Tırmanmak” adlı bu proje boyunca başkent Washington’da seçmenleri temsil ettikleri ilk yılda iki Kongre üyesinin karşılaştığı zorluklara ve hayatlarındaki başarılara dikkati çekecek. Bu haberde eski hukuk profesörü Katie Porter’ın ABD Temsilciler Meclisi üyesi Katie Porter’a dönüşmesini izleyeceğiz.
California deniz ve güneş demek. Burası aynı zamanda uzun süredir ABD’nin en liberal eyaleti olarak biliniyor.
Ancak Büyük Okyanus’tan 20 dakika içeriye uçalım. Burası eyaletin az sayıdaki muhafazakar bölgesinden. Ancak burada yaşanan bir gelişme birçok kıdemli siyaset uzmanını şaşkınlığa uğrattı.
Bu bölge sakinleri için de tuhaf bir durumdu zira Porter bir Demokrat. Şu an temsil ettiği ve tarihi boyunca muhafazakar olan Cumhuriyetçi Orange İlçesi ise kurulduğu 1983’ten bu yana daha önce bir Demokrat temsilci çıkarmamıştı.
Peki Iowalı bu çiftçi kız nasıl oldu da bunu başardı? Ve nasıl oldu da şu an hem partisinde hem de ulusal basında yükselen bir yıldız olabildi?
Harvard ve Yale üniversiteleri hukuk fakültelerinden mezun olan Porter, Irvine’deki California Üniversitesi’nden izin almış bir hukuk profesörü. Kampanyası burada seçmen sayısını yüzde 2’den yüzde 30’a çıkardı.
Andre Mouchard yerel gazete Orange County Register’ın iç politikaeditörü.
“Sol eğilimli daha genç seçmenleri çektiler, daha önce bu kişiler hiç yoktu.”
Porter başlangıçta Temsilciler Meclisi adaylığını düşünmüyordu. 2016’da konut meseleleriyle ilgili başkan adayı Hillary Clinton’un ekibine katılmaya hazırlanıyordu. Ancak Başkanlık seçiminden sonra Porter daha siyasi bir karar alarak bir fark yaratmak istediğini düşündü.
Porter, Trump’ın politikalarına muhalif, tarihin en çeşitli Kongre Demokrat grubunun bir parçası oldu. Kongre üyelerinin yüzde 25 kadarı kadın. Bu Amerika tarihindeki en yüksek kadın Kongre üyesi oranı. Ancak bu rakam ABD nüfusundaki kadınlarla kıyaslandığında yine de çok az.
California’nın 45’inci bölgesinin temsilcisi, 45’inci doğum gününde yemin etti.
Porter’ın Harvard Üniversitesi’nden eski hocası Senatör Elizabeth Warren, şu an Demokrat Parti’nin Başkan aday adaylarından.
Porter, ilk görevini Mali Hizmetler Komisyonu’nda yaptı.
Eşinden ayrılmış üç çocuk annesi Porter, sorduğu zeki sorularla öne çıkarken ve ulusal düzeyde bir mücadeleye hazırlanırken ailesine de zaman ayırmaya çalışıyor.
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