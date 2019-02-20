Gündeme gelen af tartışmasında aileleriyle birlikte milyonlarca hükümlü konuyu yakından takip ediyor. Af ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan hukukçu yazar Hüseyin Demir, cezaevlerindeki kapasite sorunu, FETÖ’cü hâkimlerin vermiş olduğu kararlar ve af teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’de uzun zamandır tartışılan konulardan genel af konusu geliyor. Binlerce hükümlü ve tutuklu ile onların ailelerinin merakla beklediği af konusunda çalışmalar yapan Hukukçu Yazar Hüseyin Demir, cezaevlerindeki kapasite sorunu, FETÖ’cü hâkimlerin vermiş olduğu kararlar ve af teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Mahkûm yakınları tarafından sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda her fırsatta dile getirilen af hususunda teklife karşı TBMM’de henüz görüşmelerin yapılmadığını ifade eden Demir, "Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere hükümet kanadından yapılan açıklamalar kapsamlı bir af konusunun gündeme gelmeyeceğine işaret ediyor. Ancak yapılan açıklamalarda ve zaman zaman gündeme gelen yorumlara bakıldığında af olmasa bile ceza sürelerinde şartlı indirim gibi düzenlemelerin masada olduğunu belirtmekte fayda var" şeklinde konuştu.