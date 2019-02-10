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Hukukçular Derneği üyeleri Sivas'ta buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 15:06 | Son Güncelleme

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı: - "Sivas Kongresi'nin 100. yılında burada olarak bu milletin ölmediğini, hangi saldırı gelirse gelsin mutlaka ve mutlaka ayağa kalkmayı başaracağını hatırlatmak istedik"

SİVAS (AA) - Hukukçular Derneğinin üyeleri, Sivas'ta bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Hukukçular Derneği üyeleri, kentin tarihi ve turistlik mekanlarını ziyaret etti. Dernek üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni de gezdi.

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tatlı, "Sivas, Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir yer, sadece Türkiye için değil, dünya için de uyanışın başladığı bir yer. Bu anlamda 15 Temmuz da hem Türkiye için hem de dünya milletleri için bir fırsat oldu. Bizim için 28 Şubat, 15 Temmuz'un hazırlayıcısı olan öncü bir depremdi. Bunu bazıları görebildi, bazıları göremedi." dedi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu anımsatan Tatlı, "Sivas Kongresi'nin 100. yılında burada olarak bu milletin ölmediğini, hangi saldırı gelirse gelsin mutlaka ve mutlaka ayağa kalkmayı başaracağını hatırlatmak istedik." diye konuştu.

Hukukçular Derneği kongre üyeleri adına da açıklamada bulunan avukat Adem Yıldırım da Türkiye'nin dört bir tarafından dernek il temsilcileri ve yöneticilerinin 8-10 Şubat'ta Sivas'ta çeşitli programlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 28 Şubat, 15 Temmuz ve 12 Eylül gibi tarihlerde badireler atlattığını anımsatan Yıldırım, "Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina önünde milli iradenin önemine tekrar vurgu yapmak ve bunu hem milletimize hem tüm dünyaya Hukukçular Derneği olarak hatırlatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Bu milletin küllerinden doğduğunu, imkanıyla değil imanıyla bu noktaya geldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz bunu yeniden hatırlatma gereği hissediyoruz. Sivas Kongresi'nde Anadolu'nun dört bir tarafından 40 delege buraya gelmişti ve burada tüm milleti ve ulusu ilgilendiren kararlar almıştı. Biz de ne tesadüftür ki 40 arkadaşımızla bugün buradayız. Biz, milli iradeye ket vuran, milli iradeyi sıkıntıya sokan her türlü iç ve dış baskılardan Türkiye'yi kurtarmamız gerektiğini vurguluyoruz. O zaman manda ve himayeyi kabul eden, kabul etmek isteyen birtakım insanlar vardı, hatta delegeler bile vardı. Şimdi de maalesef manda ve himayeyi kabul etmek isteyen ve kabul eden insanlar var. Dışarıyla bu noktada iş birliği yapmak isteyen insanlar var. Bu vesileyle biz diyoruz ki bu millet kendi iradesine sahip çıkıyor, Kuvayımilliye dediğimiz ruhu amil kılıyor, milli irade dediğimiz bu ruhu esas ve hakim kılmak için böyle bir merkezde bulunmuş oluyor."

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Avukat Adem Yıldırım Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı Sivas

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