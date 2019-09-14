Hukukçular PKK'nın kaçırdığı çocukların yasal durumunu değerlendirdi

TANJU ÖZKAYA - Silahlı terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, alıkonulan çocukların ailelerine dönmeleri halinde haklarında uygulanacak yasal süreci gündeme getirdi. Hukukçulara göre PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocuklar hakkında ailelerine dönmeleri halinde yasa gereği ceza hükümleri uygulanmayacak.

Hukukçular, dağa kaçırılan çocuklar ile kendi isteğiyle PKK'ya katılan ancak sonradan pişmanlık gösterip devlete sığınanlar hakkında uygulanacak yasal hükümleri AA muhabirine değerlendirdi.

PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak dağa çıkarılan çocukların yasal durumlarına ilişkin tartışmaların geçmişte de yapıldığını aktaran ceza avukatı Mehmet Ali Çerkez, yasal düzenlemelerin bu konumdaki çocukların lehine olduğunu vurguladı.

Türk Ceza Kanununa (TCK) göre iradesi sakatlanarak dağa kaçırılan çocuklara ceza verilmediğine dikkati çeken Çerkez, şöyle devam etti:

"Dağdan eve dönenleri yasal zeminde ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi kandırılarak ya da kaçırılarak dağa götürülenler, ikincisi kendi isteğiyle dağa çıkıp sonradan duyduğu pişmanlık üzerine devlete sığınanlar. Zorla ya da kandırılarak dağa götürülen biri bulduğu ilk fırsatta ailesine döndüğünde yasal süreç şöyle işleyecek: Öncelikle savcı bu kişinin beyanına başvurur. Kandırıldığını ya da zorla dağa götürüldüğünü anlatan bu kişinin ifadeleri doğal hayatın akşına uygunsa, doğru söylediği tespit edilirse hakkında kesinlikle ceza uygulanmaz. Hatta bu kişi iradesi dışında dağa götürüldüğü için hürriyeti tahdit edilmiştir. Bu durumda mağdur konumundadır. Yani Diyarbakırlı annelerin uğruna eylem yaptıkları çocukları yasal olarak mağdurdur. Kaldı ki kendi isteğiyle dağa çıkmış ama sonradan pişmanlık gösterip devlete sığınan örgüt üyeleri hakkında bile yasalar lehte uygulanır. Burada esas olan kişinin ifadesindeki samimiyettir."