Hukukçulardan “Siyaset yargıdan elini çeksin” çağrısı

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ekonomi ve yargı alanındaki reform seferberliğinin uygulamaya nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Adalet Bakanlığı hem kanunlardaki hem de uygulamadaki sorunları gidermek için yeni bir çalışma süreci yürütüyor. Bakanlık bünyesinde oluşturulan bilim komisyonu özellikle uzun tutukluluk süreleri, uzun süren yargılamalar ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan sıkıntıları gidermek için yargı alanında yeni değişiklikler üzerinde çalışıyor.

DW Türkçe'nin görüşünü aldığı hukukçular ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra geçen üç haftada yaşananların hükümetin reform söylemiyle tamamen çeliştiğine dikkat çekerek, Türkiye’de özellikle yargı bağımsızlığı sorununun büyüdüğüne, hak ihlallerinin arttığına vurgu yapıyor.

Geçen üç hafta içinde insan hakları savunucuları, doktorlar, avukatlar, işçiler ve ev kadınlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltı ve tutuklamaların hedefi oldu. HDP, son üç haftada 18 ilde düzenlenen ev baskınlarında 429 kişinin gözaltına alındığını, 11 kişinin tutuklandığını duyurdu.