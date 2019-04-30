Kendisini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her şeyden önce anne ve baba neyle meşguldü. 4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Annesi, gözünün önünden bir saniye bile ayırmaması gerekir. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar, bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa…" ifadelerini içeren mesajına tepkiler sürüyor.

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Kendisini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya, hukukçular tepki gösterdi.

Avukat Büşra Altunay, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm ülkenin, insani duyguları olan herkesin derinden yaralandığı dehşet bir saldırıya uğradığını ifade ederek, burada kişinin vücut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nun, bu suçun çocuğa karşı işlenmesini, suçun nitelikli hali olarak kabul ederek daha ağır cezalar öngördüğünü vurgulayan Altunay, şöyle devam etti:

"Ancak cezalar dahi toplum vicdanını rahatlatmamakta. Küçükçekmece'de yaşanan olay dolayısıyla kamuoyunda idam cezası taleplerini gündeme gelmiştir. Tüm bunlar karşısında Çolpan Işın Taner isimli şahsın yaptığı paylaşım, henüz herhangi bir parti mensubu olması mümkün olmayan, henüz 5 yaşında, saf, masum, annesinin gözünden sakındığı kuzusunun uğradığı dehşet saldırı karşısında annesinin suçlanması ve daha da ileri giderek gelecekte bir partinin mensubu olma ihtimali düşünülerek 'müstahak' denmesi, açıkça suç teşkil etmektedir."

Altunay, TCK'nin 216. maddesinde "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun düzenlendiğini ve bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırıldığını dile getirerek, "Muhalifliği, kendisiyle aynı düşüncede olamayacak olma ihtimalindeki çocukların dahi vücut dokunulmazlığının ihlal edilebileceği, yaşam hakkı ihlali yapılabileceği noktasına getirebilecek kadar düşmanca ve insanlık dışı bir noktaya getiren kişi, toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Temennim, hak ettiği cezayı almasıdır." ifadelerini kullandı.