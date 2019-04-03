Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, seçim mevzuatının öngördüğü hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarını ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir olgunlukla ve halkın büyük oranda katılımı ile tamamladığını ifade eden Feyzioğlu, bunun demokrasi açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

"Öte yandan seçim mevzuatının öngördüğü hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır." ifadesini kullanan Feyzioğlu, vatandaşların oylarına sahip çıkılması açısından, seçim mevzuatında, somut gerekçe ve delillere dayanılmak kaydıyla bir itiraz usulünün öngörüldüğünü aktardı.

Feyzioğlu açıklamasında, "Bu usul içinde, belli sürede itiraz etme hakkı, itiraza cevap verme hakkı ve yargısal nitelikli bu süreci doğrudan izleme-denetleme hakkı bulunmaktadır. Süreç boyunca ilgili herkesin hukuken üstüne düşen sorumluluğu olgun bir üslupla yerine getirmesi, hepimizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına beklentisidir." ifadesine yer verdi.

