"Hukukun üstünlüğü ilelebet payidar olacak"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Artık üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün ilelebet payidar olacağını ve bu ülkenin kaderinin de hukuk zemininde belirleneceğini Türkiye ve Türk halkı son dönemde tecrübe etmiştir ve etmeye de devam edecektir." dedi.

Kıran, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir hukuk bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, hukuk üzerinden gücünü almayan hiçbir değişimin kalıcı olmadığını söyledi.

Hukukun, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlerde büyük değişimlerin de öncüsü olduğunu ifade eden Kıran, şunları dile getirdi:

"Yeri gelmiş bir kilit olarak kullanılmış, yeri gelmiş bu kilitlerin önünü açma aracı olarak da değerlendirilmiş. Zira hukuk üzerine yaslanmayan, hukuktan gücünü almayan hiçbir değişim kalıcı olamaz. İnsanlara da hizmet edemez. Kamu vicdanını yansıtıp insanların beklentilerini de içerecek, ama Türkiye'nin önünü açacak bir değişimin önünü de bir değişimi de hukukun üstünlüğü ile gerçekleştirebileceğimizi biz son 16 yılda bütün bu mücadelelerin içinden geçmiş bir ülke olarak samimiyetle söyleyebiliriz."