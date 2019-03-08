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Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

Adana’da yaralama olayı sonucu haklarında soruşturma başlatılan müşteki ve şüpheli, Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan uzlaştırma sonucu anlaştı.

Adana’da yaralama olayı sonucu haklarında soruşturma başlatılan müşteki ve şüpheli, Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan uzlaştırma sonucu anlaştı. Müşteki Ahmet Çiçek, şüpheli Kerem Yağmahan’ın down sendromlu çocuklara yemek vermesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Şüpheli de müştekinin talebini kabul edince bir lokantada, özel eğitim alan down sendromlu çocuklara yemek verildi.
Adana’da bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan Kerem Yağmahan, mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sonucunda darp edilen Çiçek, Yağmahan’dan şikayetçi oldu. Daha sonra "basit yaralama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Yağmahan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’nda müşteki Çiçek ile buluşturuldu. Yapılan uzlaştırma sonucu müşteki Çiçek, Yağmahan’ın down sendromlu çocuklara yemek vermesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini belirtti. Yağmahan da bu talebi kabul etti ve uzlaşma sağlandı.
Kerem Yağmahan da merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde çalıştığı pilavcıda Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engelli 25 çocuğa kuru fasulye ve pilav dağıttı. Down sendromlu çocuklar ise dağıtılan yemekten memnun oldu.
Yemek dağıtımından önce açıklamada bulunan müşteki Ahmet Çiçek, konuyu fazla uzatmak istemediğini ancak çocuklara yardım edilmesi talebinde bulunduğunu belirterek, bu durumun güzel bir olaya vesile olduğu için memnun olduğunu dile getirdi. Yağmahan ise böyle bir talebi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu

Hüküm giymekten yemekle kurtuldu
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