Hükümet danışmanlara 1,2 milyar euro ödedi

Bakanlıklar gereksiz yere kaynak harcadıkarı gerekçesiyle eleştiriliyor.Sol Parti milletvekili Matthias Höhn'ün soru önergesi üzerine Almanya Maliye Bakanlığı'nın Başbakanlık ile 14 Federal Bakanlıkta yaptığı araştırmaya göre hükümet, 2006 yılından bu yana 6 binin üzerinde danışmanlık hizmeti aldığı dış kaynaklara 1 milyar 200 milyon euro ödedi. Bilirkişi raporları Maliye Bakanlığı'na 258 milyon, İçişleri Bakanlığı'na ise 208 milyon euroya mal oldu. Başbakanlık 4 milyon, Sağlık Bakanlığı ise 6 milyon 100 bin euro ile dış ekspertize en az para ödeyen bakanlıklar oldu.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı milletvekili Bettina Hagedorn soru önergesine verdiği yanıtta, bilirkişi raporlarıyla ilgili dosyaların yasalar uyarınca beş yıldan fazla muhafaza edilmemesi nedeniyle rakamların eksik olduğunu ve karşılaştırılamayacağını söyledi. 2014 yılından önceki danışmanlık hizmetleriyle ilgili kayıtların tam olmadığını belirten Hagedorn, bilirkişilik hizmetleriyle "destekleyici çalışmalar" arasında ayrım yapmak gerektiğini de ifade etti.