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Hükümet dar gelirlilerin konuta erişimini kolaylaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:31 | Son Güncelleme

Türkiye'deki dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini kolaylaştırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Konut Araştırması Projesi" başlatıldı - Projeyle, dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi için kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'deki dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Konut Araştırması Projesi" başlatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Programda yer verilen tespite göre konut yapımının, yerleşmelerin gelişme eğilimlerine ve özelliklerine göre yönlendirilmesi, alt gelir gruplarının konut sorununu çözmek amacıyla uygun yapım ile finansman yöntemlerinin geliştirilmesi, yaşlı, çocuk ile engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerinin tasarlanması ihtiyacı sürüyor.

Programa göre, Türkiye'de dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi, önceliğini koruyor. Bu kesimlerin karşılanabilir konuta erişimini analiz etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Konut Araştırması Projesi" başlatıldı.

Projeyle, dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek.

Projeyle dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Plan döneminde dar gelirlilere ve dezavantajlı gruplara yönelik 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut üretilmesi hedefleniyor.

Sosyal Konut Programı kapsamında ise 50 bin konut, sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilecek.

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2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dar gelirliler Konut Araştırması Projesi

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