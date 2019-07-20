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‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

31 Mart’ta ki seçimlerde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen ve mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır, 4 Ağustos’ta yenilenecek olan seçimlerde AK Parti’den aday oldu.31 Mart Mahalle İdareler Seçimlerinde İYİ Parti Adayı Mikail Ağır 880 oy alarak Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart’ta ki seçimlerde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen ve mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır, 4 Ağustos’ta yenilenecek olan seçimlerde AK Parti’den aday oldu.
31 Mart Mahalle İdareler Seçimlerinde İYİ Parti Adayı Mikail Ağır 880 oy alarak Belediye Başkanı seçildi. 769 oy alan AK Parti adayı Memet Korkmaz seçimlerin ardından Mikail Ağır’ın seçilmesine engel adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle YSK’ya itirazda bulundu.
YSK, Mikail Ağır’ın mazbatasını geri alarak belediye meclis üyeleri arasından Belediye Başkanının belirlenmesine karar verdi. Belediye meclis üyeleri de istifa edince YSK bu kez seçimlerin 4 Ağustos tarihinde yenilenmesine karar verdi.
Kamuoyu araştırmalarında Mikal Ağır ismin ön plana çıktığı ancak seçilememe engeli olmasından dolayı AK Parti Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır’ı aday olarak gösterdi. 31 Mart’ta AK Parti’den aday olan Mehmet Korkmaz, MHP’den aday olmak istedi ancak MHP beldede aday göstermedi. Beldede yenilenecek seçimlerde AK Parti’den Gülfer Ağır, Vatan Partisi’nden Gazi Sabuncu, BTP’den Mustafa Doğan, Bağımsız aday Mehmet Şimşek yarışacak.

‘Hükümet Kadın’ Filmi gerçek oldu
Sermiyan Midyat’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı komedi filmi ‘Hükumet Kadın’ Adıyaman’ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Beldesi’nde gerçek oldu.
Adli sicil kaydı nedeniyle başkanlık mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın yerine eşi Gülfer Ağır aday oldu. Eşi İYİ Parti’den seçime giren Gülfer Ağır, yenilenen seçimlerde AK Parti’den aday oldu.

Seçilirse Adıyaman’ın ilk kadın belediye başkanı olacak
Beldede kadın bir adayın olması özelikle kadınları çok sevindirdi. Beldede ki kadınlar Gülfer Ağır’a destek verdiklerini ifade ederken, erkek seçmenlerden de aynı ilgi görüyor. Ev ziyaretleri ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Gülfer Ağır, yapılacak seçimlerden galip gelirse Adıyaman’ın tarihinde ki ilk kadın belediye başkanı olacak. Adıyaman’ın il olduğu tarihten beri hiçbir belde ve ilçede kadın belediye başkanı olmadığı öğrenildi.
Gülfer Ağır, 31 Mart’ta ki seçimlerde kazanan eşine büyük haksızlık yapıldığını ifade ederek, “31 Mart seçimlerinin galibi olan eşime büyük bir haksızlık yapıldı. Eşim hizmet için bazı şeyleri çok güzel planlamıştı ancak yapamadı maalesef. Bunun için ben bu yola baş koydum. Kadınlar için varım. Kadın erkek barış huzur ve mutluluk içerisinde beldeye hizmet edeceğim. Eşimle beraber sırt sırta vererek bunu başaracağım. Eşimin sayesinde ben şuan bu durumdayım. Bu güne kadar hiç siyaset düşünmedim. Eşimin haksızlığa uğraması beni bu yola sürükledi. Beldede bayanlar için kurslar ve spor salonları düşünüyorum” dedi.
Mikail Ağır ise konuşmasında, “31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkan adayı seçildim. Adli sicil kaydımla ilgili yapılan itiraz üzerine mazbatam elimden alındı. Kendim seçime giremedim. Eşim AK Parti’den belediye başkanlığına aday oldu. Önümüzde bir seçim var. İnşallah Suvarlı için güzel bir seçim diliyorum” dedi.
Vatan Partisi Adayı Gazi Sabancı ise, insanların bir birini üzmeden, kırmadan bir seçim geçirilmesi dileğinde bulunarak, “4 Ağustos’ta yapılacak olan seçimde insanların birbirini üzmeden, kırmadan bir seçim geçirmesini diliyorum. Seçimlerde rakibim olan Gülfer Ağır benim akrabamdır. Seçimlerde kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Büyük yerlerde kadın belediye başkanı olması iyi olabilir ama küçük yerlerde kadınların belediye başkanlığı yapması çok zor. Bunun için kadın rakip ile yarışmak benim için daha kolay” ifadelerini kullandı.

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

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