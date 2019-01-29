Hükümet Kapalıyken ABD 11 Milyar Dolar Zarar Etti

Kongre Bütçe Dairesi, hükümetin 35 gün boyunca kısmen kapalı kalmasının etkilerini değerlendirdiği raporunda, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerikan ekonomisinin hükümetin 22 Aralık'ta kısmen kapanmasından sonra, 2018'in sona erdiği günlerde 3 milyar dolarlık ekonomik kayba uğradığını bildirdi. Rapora göre ekonomi, Ocak ayında da 8 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Zorunlu ücretsiz izne çıkarılan ya da maaş almadan çalışmak durumunda kalan 800 bin devlet memuru, hükümetin kapalı olduğu süre zarfında ödenmeyen maaşlarını önümüzdeki günlerde alacak. Kongre Bütçe Dairesi, 3 milyar dolar dışındaki tüm ekonomik kayıpların telafi edileceğini açıkladı.

Daire, hükümetin kapalı olduğu süre boyunca ertelemek durumunda kaldığı zorunlu olmayan harcamalarının 18 milyar dolar tutarında olduğunu tahmin ediyor. Hükümet üç hafta sonra yeniden kapanmadığı sürece bu harcamaların yapılması bekleniyor.

Başkan Trump, Kongre'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili liderlerle hükümetin açılması ve Amerika-Meksika sınırında alınabilecek güvenlik önlemlerinin müzakere edilmesi için partilerüstü bir kurul oluşturulmasını kararlaştırdı.