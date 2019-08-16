Hükümet, memur ve memur emeklisine zam teklifini sundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2020'nin birinci altı aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021'in birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Bakan Selçuk, Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, sendika ve konfederasyonların görüşme süreci öncesinde 800'ü aşkın talebi kendilerine ilettiğini anımsatarak, bu talepler üzerinde yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi.

Oluşturulan komisyonlarda hem 11 hizmet koluyla ilgili yetkili sendikaların taleplerini hem de kamu görevlilerinin geneline ilişkin Memur-Sen'in taleplerinin müzakere edildiğini belirten Selçuk, "Bu taleplerin ilerleyen zamanlarda ilerleyen süreçlerde daha pratik olarak değerlendirmeleri için süreçleri dijital hale getirmeye yönelik çalışmalarımızı da başlattığımızı ifade etmek isterim. İnşallah bundan sonraki sözleşmelerde bu süreçler daha hızlı ve daha pratik olarak devam edecek." bilgisini verdi.