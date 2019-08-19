Hükümet memura yeni zam teklif edecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakan Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Selçuk, görüşmede Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin, memur ve memur emeklisine 2020 ve 2021 yıllarındaki yeni zam teklifini iletecek.

