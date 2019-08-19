HABER

Hükümet memura yeni zam teklif edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 01:22 | Son Güncelleme

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakan Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Selçuk, görüşmede Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin, memur ve memur emeklisine 2020 ve 2021 yıllarındaki yeni zam teklifini iletecek.

PARTNERSapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!Sapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!
Cezaevinden çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etti!Cezaevinden çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etti!
Gören hemen yardıma koştu! Gören hemen yardıma koştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Dönem Toplu Sözleşmesi Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinden çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etti! Pes dedirten olay!

Cezaevinden çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etti!

Adıyaman'da otomobil refüje çıktı: Yaralılar var

Gören hemen yardıma koştu!

Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sel suları altında kalan çarşının ürünleri miting alanına serildi

Sel suları altında kalmışlardı! Miting alanına serdiler

Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

Tarihi konak yangında küle döndü

Tarihi konak yangında küle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.