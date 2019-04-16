"Hükümet sisteminin yenilenmesiyle işler daha hızlı gidecek"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'de geçmişte kuvvetler ayrılığı yanlış anlaşılmıştı, kuvvetler ayrılığı olarak değil de kuvvetler kavgası şeklinde algılanmış ve kuvvetler arasında yasama, yürütme, yargı veya devletin diğer kurumları arasındaki sürtünme katsayısı çok fazlaydı. Şimdi Türkiye anayasa değişikliği ile hükümet sistemini yeniledi. Bu yenilemeyle de artık işler biraz daha hızlı gidecek." dedi.

Malkoç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da beraberindeki Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'a her geldiğinde heyecanının arttığını ve geleceğe olan güveninin daha da sağlamlaştığını söyledi.

Erzurum'un Türkiye'nin temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayan Malkoç, "Türkiye'nin 2023 hedefleri var ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde Erzurum gibi illerin çok önemi var. İleri teknoloji noktasında insansız hava aracı yapabilen ve çok kısa zamanda dünyanın en büyük havaalanını inşa edebilen Türkiye, diğer sorunları da çok rahat halleder." diye konuştu.