"Hükümet sisteminin yenilenmesiyle işler daha hızlı gidecek"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'de geçmişte kuvvetler ayrılığı yanlış anlaşılmıştı, kuvvetler ayrılığı olarak değil de kuvvetler kavgası şeklinde algılanmış ve kuvvetler arasında yasama, yürütme, yargı veya devletin diğer kurumları arasındaki sürtünme katsayısı çok fazlaydı. Şimdi Türkiye anayasa değişikliği ile hükümet sistemini yeniledi. Bu yenilemeyle de artık işler biraz daha hızlı gidecek." dedi.
Malkoç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da beraberindeki Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'a her geldiğinde heyecanının arttığını ve geleceğe olan güveninin daha da sağlamlaştığını söyledi.
Erzurum'un Türkiye'nin temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayan Malkoç, "Türkiye'nin 2023 hedefleri var ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde Erzurum gibi illerin çok önemi var. İleri teknoloji noktasında insansız hava aracı yapabilen ve çok kısa zamanda dünyanın en büyük havaalanını inşa edebilen Türkiye, diğer sorunları da çok rahat halleder." diye konuştu.
Malkoç, geçen hafta Brüksel'e gittiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Çevre ülkelerden örneğin Bulgaristan'dan Yunanistan'a gidecekler İstanbul Havaalanı'na gelip oradan gidiyor. Bunu duyunca çok memnun oldum. İkincisi Alman Federal Parlamento Dilekçe Komisyonu Başkanı Avrupa Demokrasi ve ombudsmanlıklarından bahsederken 'Biz Stuttgart Havaalanını yapıyorduk. 1,5 milyar avroya mal olacaktı. Sonra hesap hatası yapıldı, 8 milyar avro denilince kıyamet koptu. Biz 8 yıldan beri o tartışmaları yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük havaalanını yaptı, bitirdi ve biz hala tartışıyoruz' dedi. Bunlar güzel şeyler ve 2023 hedeflerinde de bizim heyecanımızı artıran şeyler."
Malkoç, Türkiye'nin bir taraftan kalkınmasına, gelişmesine, eğitimine ve sağlık hizmetlerine önem verdiği gibi diğer yandan da dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girebilmesi için insan hakları, adalet, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye de daha çok önem vermesi gerektiğine dikkati çekti.
Buna Kamu Denetçiliği Kurumu olarak da katkı vermeye çalıştıklarını anlatan Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu bir denetim ve insan hakları kurumu. Bu anlamda idarelerle ve üniversitelerle işbirliklerimiz oluyor." ifadesini kullandı.
Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinerek şunları kaydetti:
"Türkiye'de geçmişte kuvvetler ayrılığı yanlış anlaşılmıştı, kuvvetler ayrılığı olarak değil de kuvvetler kavgası şeklinde algılanmış ve kuvvetler arasında yasama, yürütme, yargı veya devletin diğer kurumları arasındaki sürtünme katsayısı çok fazlaydı. Bir evrakın bir bakanlıktan diğer bakanlığa ya da devletin bir organından diğer organına geçmesi uzun sürüyordu. Şimdi Türkiye anayasa değişikliği ile hükümet sistemini yeniledi. Bu yenilemeyle de artık işler biraz daha hızlı gidecek. Türkiye, madem 2023 hedeflerini gerçekleştirecek bunu yapmak zorundaydı. Burada imkanlardan faydalanmak isteyen iller ön plana çıkacak. Bunlardan birinin de Erzurum olduğunu görmek bizleri memnun ediyor"
Memiş ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, kentle ilgili çalışmalar konusunda bilgi verdi.
Ziyarette Vali Okay Memiş, Şeref Malkoç'a Oltu taşı tespih ve kar tanesi motifli broş hediye etti.
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