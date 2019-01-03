Hükümete yakın gazeteden zam isyanı!

Osmangazi Köprüsü'nün 2019 geçiş ücretlerine fahiş oranda zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, dün sabah itibariyle 103,05 TL'ye çıktı. Yeni Şafak'ta 'Hangi nedenle zam yapıyorsunuz?' başlığıyla yer alan haberde "Duyurulan yeni rakam, otomobil geçiş ücretinin yüzde 43,62 arttığını gösteriyor. Bu artış oranı, spekülatif saldırı sonucu 2018'de TL karşısında yüzde 39,5 değer kazanan dolarındaki artışı bile sollaması dikkat çekti" dendi. Osmangazi Köprüsü'nün devamı niteliğindeki Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL'ye yükseltildi. Gebze- Orhangazi arası otoyolun geçiş ücreti yüzde 109 artarken, Altınova-Orhangazi arası geçiş ücreti ise yüzde 111,48 oranında yükseltilmesi dikkat çekti. Otoyol geçiş ücretlerine konulan zam oranları doların geçen yılki değer kazancının yaklaşık üç katı oldu. Yeni Şafak'ın haberi şöyle devam etti:

Yap- İşlet-Devret modeliyle inşa edildiği için Otoyol AŞ tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücretlerine yapılan fahiş zammın sürücüleri; İDO'ya yönlendirdiği ifade ediliyor. İDO Topçular-Eskihisar arası arabalı vapur ücreti ise 1.sınıf araçlar yani otomobillerde tek yön 55 TL'ye sağlıyor. Bu durumda Osmangazi Küprüsü'nün geçişi İDO geçişinin iki katını aşıyor. OTOBÜS FİRMALARINDAN TEPKİ



Yeni Şafak'ın "Fahiş zamma tepki çığ gibi" başlıklı haberinde ise şu ifadeler yer aldı: Otobüs sürücülerinin zamdan sonra Osman Gazi Köprüsü’nü kullanamayacaklarını söyleyen Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Mustafa Yıldırım, “İstanbul’dan İzmir’e giden bir otobüsçünün ödeyeceği para ortama 400 lira. Bu yük taşınabilir değil. Zamlar soframıza işimize aşımıza da yansıyacak. Sebze taşıyan kamyonların ödediği bu paralar herkesin sofrasından çıkacak. Bu ulaşımda maliyetleri arttıracak. İzmit’e Adapazarı’na giden öğrenciler nasıl gidecek? Zamlar hiç değilse enflasyonla orantılı hale getirilmeli” şeklinde konuştu.



"ÖNCEKİ FİYATA YENİ ALIŞMIŞTIK"



Zammın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Karayolu Yolcu Taşımacılığı Platformu Başkanı Mevlüt Olgun, “Önceki fiyatı bile bize ağır geliyordu bu zam bizi perişan eder. Diğer köprülerden geçenler on lira verirken neredeyse iki yüz lira oldu. Halkın bir lirasını bile arttırarak kullandığı ekonomiye katkı sağladığı bir dönemde enflasyondan fazla zam neden?” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Birol Özcan’da şunları söyledi: