Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine Meclisin feshedilerek erken seçim kararı alınması nedeniyle İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı hedef aldı.

Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Netanyahu, Liberman'ı ülkeyi gereksiz yere erken seçime sürüklemekle suçladı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimi az bir farkla önde tamamlayan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılması kararlaştırılan erken seçimi de kazanacağını söyledi.

Netanyahu, geçen ayki seçimden birinci çıktığını ve İsrail kamuoyunun kendisini Başbakan olarak görmek istediğini dile getirerek, "Seçimden sonra Liberman Başbakanlık için beni destekleyeceğini açıklasa da verdiği bu sözü tutmaya hiç niyeti yoktu." dedi.

Koalisyon hükümetini kurmak için sundukları önerilerin Liberman'ın partisi tarafından geri çevrildiğini ifade eden Netanyahu, "Liberman, hükümeti devirmeyi istediğini açıkça belli etti. Bunu da yapılacak erken seçimde birkaç sandalye daha fazla alabileceğini düşündüğü için yaptı. Politik egoları yüzünden ülkeyi ikinci defa gereksiz bir seçime sürükledi." diye konuştu.