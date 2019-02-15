Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002 öncesiyle 2002 sonrasını karşılaştırdığımızda spor ve gençlik başta olmak üzere hükümetimiz pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi." dedi.

Kasapoğlu, beraberinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hatay Valiliğini ziyaret etti.

Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve milli sporcular tarafından karşılanan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladı.

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, medeniyetlerin başkenti, hoşgörünün, misafirperverliğin, kardeşliğin sembol şehri Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Hatay'ın hem kendi bakanlıklarının hem de hükümetin gündeminde olan bir şehir olduğunu aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gerek valimizle gerek milletvekillerimizle, gençlik sorunları, organizasyonlar ve projelerimizle ilgili hep tartışıyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızı hem yerinde görmek hem de Hatay halkımızla kucaklaşmak adına buradayız. 2002 öncesiyle 2002 sonrasını karşılaştırdığımızda hükümetimiz spor ve gençlik başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de bakanlığımız adına konuşmak gerekirse hem gençliğimiz hem de spor yatırımlarıyla ilgili faaliyetlerimizi çok daha yukarılara taşıma gayreti ve kararlılığı içerisindeyiz."