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"Hükümetimiz pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "2002 öncesiyle 2002 sonrasını karşılaştırdığımızda, hükümetimiz spor ve gençlik başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002 öncesiyle 2002 sonrasını karşılaştırdığımızda spor ve gençlik başta olmak üzere hükümetimiz pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi." dedi.

Kasapoğlu, beraberinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hatay Valiliğini ziyaret etti.

Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve milli sporcular tarafından karşılanan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladı.

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, medeniyetlerin başkenti, hoşgörünün, misafirperverliğin, kardeşliğin sembol şehri Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Hatay'ın hem kendi bakanlıklarının hem de hükümetin gündeminde olan bir şehir olduğunu aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gerek valimizle gerek milletvekillerimizle, gençlik sorunları, organizasyonlar ve projelerimizle ilgili hep tartışıyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızı hem yerinde görmek hem de Hatay halkımızla kucaklaşmak adına buradayız. 2002 öncesiyle 2002 sonrasını karşılaştırdığımızda hükümetimiz spor ve gençlik başta olmak üzere pek çok alanda devrim niteliğinde faaliyetler gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de bakanlığımız adına konuşmak gerekirse hem gençliğimiz hem de spor yatırımlarıyla ilgili faaliyetlerimizi çok daha yukarılara taşıma gayreti ve kararlılığı içerisindeyiz."

Hatay'ın spor geçmişi ve spor noktasındaki potansiyelinin ülkenin sportif anlamdaki başarısı için önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, önümüzdeki dönemde Hatay'dan uluslararası madalyalar kazanmış sporcuların yetişmesi adına kente çok daha büyük yatırımları gerçekleştirme düşünceleri olduğunu dile getirdi.

-"Müjdelerimiz olacak"

Kasapoğlu, kentteki çalışmaları yerinde görmek ve istişareler de bulunmak üzere Hatay'da olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın sporun tabana yayılmasıyla ilgili projeleri var. Başta yüzme ve atletizm olmak üzere, bu yatırımları özellikle konuşacağız. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Hatay'ımıza yeni yüzme havuzları kazandıracağız. Bugün bunun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna benzer, spor alanında çok müjdelerimiz olacak. Yine üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere gençleri daha donanımlı yetiştirmek adına hem yurtlarımız hem gençlik merkezlerimizle ilgili çok güzel çalışmalarımız olacak. Sporun her daim gündemde olması için 7/24 365 spor projesi başlattık. Bu projelerin bir parçası olarak Hatay'daki tesislerimizi gece-gündüz halkın hizmetine sunduk. Bunu yerinde sizlerle birlikte göreceğiz."

Kasapoğlu, ziyaret sonunda, Hatay Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı sporcusu Okan Berkyürek'e tekerlekli spor sandalyesi hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu hatay

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